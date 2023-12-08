Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить производителей яиц из-за роста цен. За год они подорожали на 40%

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокуратурам проверить производителей куриных яиц и розничных продавцов из-за роста цен, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Генпрокуратуре, проверка на предмет необоснованного роста цен будет проводиться совместно с антимонопольными и иными уполномоченными органами. По ее итогам власти намерены принять «исчерпывающие меры» для защиты прав граждан.

Уточняется, что соответствующее решение было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям с участием Генпрокуратуры, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Как напоминает «Коммерсант», яйца относятся к социально значимым продуктам, стоимость которых контролируется властями. По данным Росстата, только с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%. При этом в Генпрокуратуре заявили, что средняя розничная цена на куриные яйца за год увеличилась более чем на 40%.

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