Путин назвал палестино-израильский конфликт «ярким примером провала политики США»

Президент России Владимир Путин считает, что обострение палестино-израильского конфликта связано с провалом политики США на Ближнем Востоке, так как Вашингтон не был «озабочен поиском компромиссов для обеих сторон». Такое мнение он высказал на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, видео с нее опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Я думаю многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование. Но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов для обеих сторон, а наоборот продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны», — сказал Путин, впервые прокомментировав нападение боевиков ХАМАС на Израиль и удары израильской армии по сектору Газа.

По словам президента РФ, США не учитывали «коренных интересов палестинского народа».

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил он. О каких конкретно решениях идет речь, Путин не уточнил.

Путин добавил, что российская позиция заключается в том, что «ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю», власти России «призывают к этому все конфликтующие стороны».

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные в районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа.

По данным на утро 10 октября, власти Израиля сообщали о 900 погибших и 2400 раненых в результате нападения боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявили, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 700 человек, 3,8 тысячи человек ранены.

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