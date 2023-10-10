Армия обороны Израиля объявила об убийстве «министра экономики» ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила, что убила «министра экономики» движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. Об этом говорится в сообщении израильских военных в соцсети X (бывший твиттер).

Как утверждает армия Израиля, он управлял финансами ХАМАС и выделял деньги для финансирования терроризма внутри и за пределами сектора Газа.

В посте армии обороны Израиля утверждается, что ранее Абу Шамал занимал посты в службе безопасности ХАМАС и руководил рядом операций, которые были направлены на причинение ущерба гражданам Израиля.

В результате ударов израильской армии по сектору Газа также убит еще один высокопоставленный член ХАМАС — Закария Абу Маамар, передает Sky News со ссылкой на армию обороны Израиля. Haaretz отмечает, что из сообщений об убийстве двух высокопоставленных членов ХАМАС не ясно, находились ли они в одном и том же месте, когда были убиты, и погибли во время одной атаки.

Боевики движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

По данным на 16:30, власти Израиля сообщали о 1000 погибших и 3400 раненых в результате нападения боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявила, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 700 человек, еще почти четыре тысячи человек ранены.

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