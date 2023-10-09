Юрий Шевчук перенес инфаркт. ДДТ сообщила, что он проходит курс реабилитации и чувствует себя хорошо

Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре 2023 года, сейчас музыкант проходит курс реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

«Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

В группе добавили, что Шевчук «чувствует себя хорошо».

Ближайшие концерты ДДТ в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае перенесены на новые даты.

Юрию Шевчуку 66 лет. Он выступает против российского вторжения в Украину. Летом 2023 года у ДДТ должны были состояться большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, но их перенесли на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам».

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