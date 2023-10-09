В Кремле заявили о риске «вовлечения третьих сил» в палестино-израильский конфликт. Так Песков прокомментировал отправку американских кораблей к берегам Израиля

В Кремле «очень внимательно» наблюдают за эскалацией палестино-израильского конфликта, ситуация вызывает «глубокую озабоченность». Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о движении американского военного флота к берегам Израиля.

«Ситуация, действительно, вызывает нашу глубокую озабоченность, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока мы видим, ситуация развивается по пути просто эскалации, велик риск вовлечения третьих сил», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению представителя Кремля, очень важно «как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу», чтобы «все-таки снизить эту эскалацию и выйти из режима силового решения».

Он также отметил, что регион Ближнего Востока «был традиционно местом переплетения интересов целого ряда государств и не всегда эти государства оказывали плодотворное влияние на ситуацию в регионе». По его словам, там «очень сложный баланс интересов и баланс прав разных народов, которые должны быть обеспечены».

У Пескова также спросили, стоит ли россиянам, выступавшим против российского вторжения в Украину и уехавшим в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию.

«Граждане Российской Федерации [живут] во многих странах мира. Российская Федерация — это их родина», — ответил пресс-секретарь президента России.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные раойны. Боевики вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

Власти Израиля заявляли о 700 погибших и более 2200 раненых. Палестинские власти сообщали о 436 погибших и более 2270 раненых.

8 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон направляет в восточную часть Средиземного моря ударную группу Военно-морских сил в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль. По его словам, для сдерживания ситуации в регионе к границам Израиля отправляют авианосец «Джеральд Форд», ракетный крейсер «Нормандия», эсминец «Томас Хаднер», военные корабли «Рэймидж», «Карни» и «Рузвельт».

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