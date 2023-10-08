Пентагон направляет в восточную часть Средиземного моря ударную группу Военно-морских сил в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, для сдерживания ситуации в регионе к границам Израиля отправляют авианосец «Джеральд Форд», ракетный крейсер «Нормандия», эсминец «Томас Хаднер», военные корабли «Рэймидж», «Карни» и «Рузвельт». Также предпринимаются шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе, добавил министр. По данным The Wall Street Journal, авианосная ударная группа включает около пяти тысяч военнослужащих.

Как пишет Associated Press, авианосная ударная группа уже находится в Средиземноморье. На прошлой неделе она проводила военно-морские учения с Италией в Ионическом море. Агентство называет переброску авианосца к границам Израиля «демонстрацией силы». Военные будут вести наблюдение и не допускать возможные поставки оружия боевикам ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Он отметил, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже в пути и в ближайшие дни последует еще больше.

Боевики террористического движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет из сектора Газа и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

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