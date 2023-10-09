Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова провести в 2024 году безальтернативные президентские выборы с единственным кандидатом — Владимиром Путиным или вовсе отменить их. Кадыров сослался на «специальную военную операцию», как власти России называют вторжение в Украину.

Песков, говоря о предложении Кадырова, подчеркнул, что Путин затрагивал тему выборов в последнем на настоящий момент обращении к Федеральному собранию и «акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции и, соответственно, проведения этих выборов» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Однако, по мнению Пескова, никакой реальной конкуренции у Путина на предстоящих выборах быть не может.

Очевидно, что президент Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане. Наверное, это истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров.

Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах 2024 года. По предварительным данным, о том, что Путин будет баллотироваться на очередной срок, объявят в начале ноября.

По данным источников «Медузы», в администрации президента РФ решили, что Путин на выборах должен набрать больше 80% голосов.

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Что известно о выборах президента РФ в 2024 году

В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года Главный критерий отбора кандидатов — возраст (чтобы Путин не казался «дедом»)