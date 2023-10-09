Нетаниягу: ХАМАС хотел этой войны, он ее получит
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к нации, пообещав довести войну против боевиков ХАМАС до победного конца.
По словам главы правительства, сейчас Израиль находится в состоянии войны за свое существование.
«Эту войну навязали нам звери, прославляющие убийство женщин, детей и стариков. Зверства, совершаемые ХАМАС, не наблюдались со времен зверств ИГИЛ. Детей связывали и казнили вместе с остальными членами их семей, молодых девушек и парней расстреливали в спину. Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. ХАМАС — это ИГИЛ. И мы победим точно так же, как просвещенный мир победил ИГИЛ. ХАМАС хотел войны, он ее получит», — заявил Нетаниягу.
Он отметил, что на территории Израиля еще остается некоторое количество террористов.
Я отдал распоряжение атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда их не атаковали раньше. И это происходит прямо сейчас.
Мы только начали нашу войну против ХАМАС. То, что вы видите сейчас в Газе — только начало. Мы уничтожили сотни террористов и мы не остановимся. Мы найдем их в любой дыре. Это уже происходит и будет происходить дальше.
Нетаниягу добавил, что предложил лидерам оппозиции без каких-либо предварительных условий присоединиться к правительству национального единства — также как это сделали израильские политики во время войны Судного дня 50 лет назад.
Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Террористы выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.
По данным израильских властей, в результате атаки ХАМАС в стране погибли более 900 человек и еще 2400 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и еще 3800 ранены.