Посольство Израиля в США: боевики ХАМАС захватили больше 100 израильтян

Посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили больше 100 человек, включая мирных жителей и израильских военных.

В своем посте посольство также сообщило, что с начала нападения ХАМАС утром 7 октября погибли больше 300 израильтян, еще не менее 1800 получили ранения.

Власти Израиля сообщение посольства о 100 заложниках пока не комментировали.

Боевое крыло ХАМАС утром 7 октября заявило о захвате 35 военных Армии обороны Израиля и израильских поселенцев. Заложников перевезли в сектор Газа. Позднее эту информацию подтвердила Армия обороны Израиля, не уточнив, сколько именно боевики взяли заложников.

Подробнее о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. Сколько их было? И что с ними сейчас?

Подробнее о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. Сколько их было? И что с ними сейчас?