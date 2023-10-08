Посольство Израиля в США: боевики ХАМАС захватили больше 100 израильтян
Источник: Посольство Израиля в США
Посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили больше 100 человек, включая мирных жителей и израильских военных.
В своем посте посольство также сообщило, что с начала нападения ХАМАС утром 7 октября погибли больше 300 израильтян, еще не менее 1800 получили ранения.
Власти Израиля сообщение посольства о 100 заложниках пока не комментировали.
Боевое крыло ХАМАС утром 7 октября заявило о захвате 35 военных Армии обороны Израиля и израильских поселенцев. Заложников перевезли в сектор Газа. Позднее эту информацию подтвердила Армия обороны Израиля, не уточнив, сколько именно боевики взяли заложников.