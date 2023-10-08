Израиль в течение суток эвакуирует всех жителей у границы сектора Газа. К границе стянута бронетехника

Власти Израиля намерены эвакуировать всех жителей территорий, граничащих с сектором Газа, в течение 24 часов, пишет Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Помимо этого, Хагари сообщил о продолжающихся боях в Кфар-Аза. По его словам, в этом городе боевики удерживают заложников.

Также представитель ЦАХАЛ заявил, что с начала боевых действий израильские военные убили больше 400 боевиков на юге Израиля и в секторе Газа. Еще десятки членов ХАМАС были арестованы, добавил Хагари.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ начинает готовиться к наступательной операции, которая будет продолжаться до полного уничтожения военного потенциала ХАМАС. Накануне стали появляться сообщения о переброске тяжелой бронетехники армии Израиля к границе с сектором Газа.

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