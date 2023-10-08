Армия обороны Израиля сообщила о серии «интенсивных» ударов по сектору Газа. В атаке задействованы десятки самолетов

Армия обороны Израиля нанесла серию «интенсивных» авиаударов по сектору Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В атаках были задействованы десятки самолетов. Удары наносились в районе города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. Позднее в пресс-службе уточнили, что удары были нанесены по трем военным штабам группировок ХАМАС и «Исламский джихад».

Телеграм-каналы «Голос Израиля» и «Дежурный по Израилю» отмечают, что израильские военные перестали использовать тактику «стук по крыше», в рамках которой жителей предупреждали о готовящихся ударах. Как пишет «Голос Израиля», процедура состоит из трех этапов: сперва жителей предупреждают по телефону, после чего военные наносят удар по намеченной цели ракетой без боезаряда, а уже после наносится настоящий удар.

Ранее газета Haaretz писала, что спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари не ответил на вопрос о том, придерживаются ли военные тактики «стук по крыше».

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что в ночь на 8 октября атаковали больше 400 целей в секторе Газа.

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