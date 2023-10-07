Нетаниягу позвал оппозицию в правительство национального единства. Еще накануне они обвиняли друг друга в расколе израильского общества

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, согласно заявлению его партии «Ликуд», предложил главам крупнейших оппозиционных партий «Еш атид» Яиру Лапиду и «Махане мамлахти» Бени Ганцу войти в правительство национального единства.

Предполагается, что оно будет действовать, пока продолжится война с ХАМАС, и заниматься исключительно вопросами безопасности.

По данным «Гаарец», Лапид на встрече с Нетаниягу настаивал, чтобы в новом правительстве не было двух наиболее радикальных ультраправых политиков: министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Как подчеркнул Лапид после встречи с Нетаниягу, «во время войны нет [правящей] коалиции и оппозиции». И он, и Ганц выступили с заверениями, что вне зависимости от того, получат ли они министерские посты, правительство Нетаниягу получит их полную поддержку в борьбе с ХАМАС.

Лапид и Ганц ранее жестко критиковали правительство Нетаниягу и боролись против судебной реформы, которую оно продвигает. Многомесячное противостояние по поводу этой реформы сопровождалось беспрецедентными акциями протеста и привело к глубокому политическому расколу в Израиле.

Подробнее о правительстве Нетаниягу и судебной реформе «Я не хочу, чтобы Израиль превратился в подобие постсоветских диктаторских режимов» Уже больше полугода израильтяне протестуют против реформ Нетаниягу. Почему новые законы считают угрозой для демократии страны?

Ранним утром 7 октября Израиль подвергся нападению со стороны сектора Газа. Боевики ХАМАС обстреляли израильские города несколькими тысячами ракет и несколькими группами проникли на территорию страны. Боевики захватили, по предварительным данным, десятки заложников, включая солдат и офицеров Армии обороны Израиля, и вывезли их в Газу. Израиль ответил авиаударами по Газе

По данным властей Израиля на поздний вечер 7 октября, погибли 250 человек, более 1,4 тысяч пострадали. Власти Палестинской автономии сообщили о 232 погибших и более 1600 раненых жителей.

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