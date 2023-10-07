Израиль подвергся новому ракетному удару. В Тель-Авиве объявлена воздушная тревога

Боевики группировки ХАМАС нанесли новый ракетный удар по территории Израиля вечером 7 октября. Как сообщают мониторинговые паблики, воздушная тревога объявлена в районах, граничащих с сектором Газа, в агломерации Тель-Авива, а также в городе Хадера под Хайфой на севере страны.

В сети публикуют видеозаписи, на которых, как утверждается, показаны запуски десятков ракет в направлении городов Израиля.

В соцсетях также появились записи, снятые в Тель-Авиве после ракетного удара.

Движение ХАМАС утром 7 октября начало военную операцию против Израиля, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Боевики группировки проникли в приграничные районы, идут боестолкновения с израильскими военными. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву.

По данным властей Израиля, из-за нападения боевиков погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали больше 1100 человек. По данным администрации Палестинской автономии, из-за ударов армии Израиля погибли около 200 человек и свыше 1600 пострадали.

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