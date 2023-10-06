В Пермском крае на одном и том же билборде рекламировали похоронное бюро и службу в армии. Директору рекламного агентства пришлось извиняться

В Березниках, городе в Пермском крае, установили билборд, на котором реклама похоронного бюро соседствовала с призывом к службе в армии по контракту.

На рекламной конструкции, пишет региональный портал 59.ru сначала показывали приглашение на военную службу по контракту со слоганом «Дело настоящих мужчин. Плечом к плечу с земляками» и телефоны березниковского комиссариата, а спустя несколько секунд появлялось название местной ритуальной фирмы и надпись «Центральные ворота городского кладбища».

На рекламу, в частности, обратил внимание телеграм-канал «Прикамские витязи», поддерживающий российское вторжение в Украину. Администратор канала 5 октября объявил, что следственные органы обязаны провести проверку, а ответственные за появление билборда «должны дать извинения».

Директор ООО «Трон», которому принадлежит рекламная конструкция, Денисом Бодагов сообщил 59.ru, что уже «попросил прощения у ветеранов».

«Никакого скрытого смысла мы не имели в виду. Это совпадение, потому что техническая особенность конструкции сменяет подряд сразу три рекламных баннера. К сожалению, случившееся я могу назвать силой обстоятельств», — заявил он, подчеркнув, что его компания по договору с администрацией города размещает на безвозмездной основе портреты погибших в Украине военных.

Упоминание похоронного бюро с билборда убрали, пишет «Пермь 36,6», теперь показывают только рекламу службы в армии по контракту.

Телеграм-канал «Прикамские витязи» был создан в конце сентября 2022 года. Изначально его авторы планировали освещать «ход » и проблемы мобилизации, но затем канал, по словам его администратора, стал «городским пабликом патриотической направленности в противовес либеральным каналам». В апреле в том числе по доносу «Прикамских витязей» в Перми отменили концерт Дианы Арбениной.

Этот телеграм-канал также сыграл немалую роль в том, что в пермская школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка была вынуждена свернуть программу обмена с Германией. «Прикамские витязи» тогда обвинили руководство школы в том, что оно «пропитано ненавистью к патриотизму, к СВО и курсу нашего государства» и «травит» учительницу, поддерживающую войну.

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