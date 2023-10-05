В Тегеране 16-летняя Армита Гераванд впала в кому после того, как ее задержали в метро. Она была без хиджаба. Власти говорят, что девушка упала в обморок

Правозащитные организации утверждают, что полиция нравов Ирана с применением силы задержала 16-летнюю Армиту Гераванд, из-за чего она впала в кому. Об этом сообщила иранско-курдская правозащитная организация Hengaw и два видных правозащитника, с которыми поговорило агентство Reuters.

По данным Hengaw, патруль задержал Армиту Гераванд 1 октября на одной из станций метро Тегерана за нарушение закона о хиджабе — она шла с непокрытой головой. Офицеры, обеспечивающие соблюдение исламского дресс-кода, применили к Гераванд грубую силу, после чего пострадавшую доставили в местный военный госпиталь. Правозащитники заявили, что Гераванд в коме, ее состояние критическое. В больнице девушку охраняют сотрудники служб безопасности Ирана.

Иранское государственное агентство IRNA распространило запись с камеры видеонаблюдения в метро Тегерана. На кадрах Армита Гераванд идет в метро с двумя подругами, они заходят в поезд, после чего в ролике показано, как Гераванд почти сразу выносят без сознания на платформу. Проверить подлинность видеозаписи невозможно.

Агентство Reuters опубликовало запись IRNA с камеры видеонаблюдения в метро Тегерана Reuters

Власти Ирана утверждают, что полицейские не наносили травмы Армите Гераванд, а она упала в обморок. Государственные СМИ показали интервью родителей пострадавшей: они заявили, что у дочери упало кровяное давление, она потеряла равновесие и ударилась головой. При этом мать Армиты Гераванд заявила, что не уверена в этом: «Я думаю, что у моей дочери упало давление, я не очень уверена, но, кажется, они сказали, что давление упало». Правозащитники утверждают, что родители дали интервью под давлением властей.

Патрули полиции нравов вернулись на улицы городов Ирана в июле 2023 года. В полиции заявили, что патрули уполномочены делать женщинам без хиджабов предупреждения, а если это не подействует, привлекать к ответственности. Полиция не устраивала патрули около десяти месяцев — они исчезли на фоне массовых протестов, начавшихся в сентябре 2022 года из-за гибели 22-летней Махси Амини. Она умерла после задержания за «неправильное» ношение хиджаба.

Участники массовых протестов в Иране требовали гендерного равенства, выступали за масштабные реформы и смену режима в стране. Иранские власти жестко подавили протесты: десятки тысяч человек задержали, около 550 человек погибли, семь человек казнили, еще десяти вынесли смертный приговор, но не привели в исполнение.

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