Умер бывший гинеколог Университета Южной Калифорнии Джордж Тиндалл, которого пациентки обвинили в сексуализированном насилии под видом медицинских процедур.

Близкая подруга нашла Тиндалла мертвым в его доме в Лос-Анджелесе, рассказал Associated Press адвокат гинеколога. Подруга приехала к врачу, после того как он не ответил на ее звонки. Вскрытие еще не проводили, но, по словам адвоката, следов насилия или самоубийства не нашли.

В октябре Тиндалл должен был явиться в суд, который собирался назначить дату начала рассмотрения его дела. Ему предъявили 35 уголовных обвинений в домогательствах, совершенных в период с 2009-го по 2016 год в студенческом медицинском центре университета. В 2019 году гинеколога арестовали, но затем отпустили под залог. Он отрицал обвинения. Если бы суд признал врача виновным, ему грозило бы до 64 лет тюремного заключения.

Сотни женщин обратились в полицию с жалобами на Тиндалла. Однако, отмечает Associated Press, часть заявлений не дошла до суда из-за срока давности, другие же не привели к уголовным обвинениям. В 2021 году Университет Южной Калифорнии согласился выплатить более миллиарда долларов пациенткам Тиндалла.