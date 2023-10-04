В Петербурге спортсменам запретили выезжать из России без согласования с властями

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга выпустил распоряжение, согласно которому спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортивных школ города запрещено выезжать за пределы РФ без согласования с комитетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Сотрудникам и учащимся бюджетных спортшкол Петербурга запретили выезжать на учебно-тренировочные сборы и соревнования, которые проходят за границей, отметили источники агентства.

Также, по информации источников, запрет распространяется на выезд за границу во время отпусков, но при согласовании с комитетом такие поездки могут разрешить.

Несколько директоров бюджетных спортивных школ рассказали на условиях анонимности, что ранее существовал список «дружественных» стран, в которые можно ездить. «Еще недавно в него входила Турция, но затем в комитете сказали: „О ней забудь“», — сказал руководитель одной из школ.

Глава петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев заявил «Фонтанке», что выезд в «недружественные» страны запрещен минимум с весны 2023 года. В «дружественные» страны, по его словам, можно поехать, уведомив городской комитет о том, какие спортсмены собираются поехать за рубеж за счет бюджетных средств.

Власти Петербурга на момент публикации заметки это не комментировали.

После начала полномасштабной войны в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. После этого не менее 204 российских спортсменов поменяли или решили поменять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру, подсчитало издание «Холод» в июле 2023 года. Замглавы Минспорта РФ Алексей Морозов сообщил в сентябре, что гражданство РФ сменили больше 100 спортсменов.

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