Politico: Россия, США и ЕС провели встречу по Нагорному Карабаху за несколько дней до того, как войска Азербайджана начали там операцию
Высокопоставленные дипломаты из России, США и Евросоюза провели секретную встречу в Турции по Нагорному Карабаху за несколько дней до начала азербайджанской военной операции, выяснило издание Politico.
На встрече, рассказал Politico высокопоставленный источник, обсуждалось снятие блокады с Нагорного Карабаха и возобновление поставок продовольствия и топлива. «Как заставить эти чертовы грузовики двигаться», — описал тему переговоров источник издания.
От России, по данным Politico, в переговорах участвовал Игорь Ховаев — спецпредставитель МИД РФ по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, США представлял Луис Боно — старший советник по переговорам на Кавказе, а ЕС — спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Как отмечает издание, речь идет о крайне редком после начала войны контакте дипломатов такого уровня из России, США и ЕС. Кремль по-прежнему имеет влияние в регионе, пояснил источник издания, и США приходится сотрудничать с российской стороной по подобным вопросам.
Официально в Белом доме комментировать встречу по Нагорном Карабаху отказались, но не стали отрицать, что она действительно состоялась.
19-20 сентября войска Азербайджана взяли под полный контроль территорию Нагорного Карабаха в результате, как это называли в Баку, «контртеррористических мероприятий». Непризнанная Нагорно-Карабахская республика с 1 января 2024 года прекратит свое существование — такой указ подписал ее президент Самвел Шахраманян. Ее вооруженные силы расформированы.
Нагорный Карабах покинули почти все армяне. По данным ООН, их осталось в регионе от 50 до 1000 человек.