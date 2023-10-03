Блокпост на въезде в Степанакерт. 2 октября 2023 года Aziz Karimov / Getty Images

Нагорный Карабах — после того, как его взяла под контроль армия Азербайджана, — покинули почти все армяне. Миссия ООН, побывавшая в регионе впервые за 30 лет, сообщила, что там осталось не более тысячи армян. Раньше население Карабаха оценивали примерно в 145 тысяч человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл происходящее в Карабахе «этнической чисткой». Вот как выглядит Степанакерт и дороги, ведущие к городу, — на них нет почти никого, кроме азербайджанских полицейских.

Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix / LETA

Aziz Karimov / AP / Scanpix / LETA

Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix / LETA

Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix / LETA

Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix / LETA

Опустевший Степанакерт Meduza

Азербайджанская полиция и российские миротворцы на блокпосту у въезда в Степанакерт. 2 октября 2023 года Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix / LETA