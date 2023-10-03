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Из Нагорного Карабаха бежали почти все армяне. По данным ООН, их там осталось не больше тысячи человек Посмотрите, как выглядит Степанакерт — теперь это город без жителей
Источник: Meduza
Нагорный Карабах — после того, как его взяла под контроль армия Азербайджана, — покинули почти все армяне. Миссия ООН, побывавшая в регионе впервые за 30 лет, сообщила, что там осталось не более тысячи армян. Раньше население Карабаха оценивали примерно в 145 тысяч человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл происходящее в Карабахе «этнической чисткой». Вот как выглядит Степанакерт и дороги, ведущие к городу, — на них нет почти никого, кроме азербайджанских полицейских.