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Больше половины армян из Нагорного Карабаха теперь беженцы
Никол Пашинян заявил, что это «исход» и «этническая чистка»
2 минуты
15:37, 28 сентября 2023
Десятки тысяч армян из Нагорного Карабаха покинули свои дома после того, как регион взяли под контроль войска Азербайджана. По
данным
правительства Армении, беженцами стали более 68 тысяч человек — это больше половины армянского населения Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «исход армян» продолжается, и в ближайшие дни в Нагорном Карабахе их не останется. «Это акт этнической чистки», — сказал Пашинян.
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