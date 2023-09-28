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Больше половины армян из Нагорного Карабаха теперь беженцы Никол Пашинян заявил, что это «исход» и «этническая чистка»

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Десятки тысяч армян из Нагорного Карабаха покинули свои дома после того, как регион взяли под контроль войска Азербайджана. По данным правительства Армении, беженцами стали более 68 тысяч человек — это больше половины армянского населения Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «исход армян» продолжается, и в ближайшие дни в Нагорном Карабахе их не останется. «Это акт этнической чистки», — сказал Пашинян.