Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти

Члены палаты представителей США поддержали резолюцию об отстранении с поста спикера республиканца Кевина Маккарти.

За резолюцию проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. При этом за отстранение Маккарти выступили восемь республиканцев во главе с Мэттом Гетцем, который инициировал голосование.

30 сентября Маккарти удалось договориться с демократами и принять бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней, что помогло избежать остановки работы правительства. Из-за этого компромисса Гетц подал ходатайство об отставке своего однопартийца.

Как отмечает CNN, еще ни разу в истории США палата представителей не отправляла в отставку спикера на основании резолюции.

Временным спикером нижней палаты Конгресса США назначен представитель Республиканской партии от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.