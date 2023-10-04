Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти
Члены палаты представителей США поддержали резолюцию об отстранении с поста спикера республиканца Кевина Маккарти.
За резолюцию проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. При этом за отстранение Маккарти выступили восемь республиканцев во главе с Мэттом Гетцем, который инициировал голосование.
30 сентября Маккарти удалось договориться с демократами и принять бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней, что помогло избежать остановки работы правительства. Из-за этого компромисса Гетц подал ходатайство об отставке своего однопартийца.
Как отмечает CNN, еще ни разу в истории США палата представителей не отправляла в отставку спикера на основании резолюции.
Временным спикером нижней палаты Конгресса США назначен представитель Республиканской партии от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.