Частные медицинские клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в интервью «Парламентской газете», что медицинские организации, в том числе частные клиники, будут передавать в военкоматы сведения о клиентах, которые затем поступят в реестр призывников.

По словам Картаполова, правительство РФ готовит соответствующее постановление для Минздрава и медицинских организаций в целом. Такие же постановления готовят для Федеральной налоговой службы и МВД, которые также станут передавать сведения в военкоматы.

«Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит», — сказал Картаполов.

Правительство РФ 3 октября обязало Рособрнадзор собирать и передавать в военкоматы данные об учащихся школ, колледжей и вузов.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля 2023 года подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках. Документ предусматривает, что повестки станут отправлять в электронном виде, а уклонистам от армии запретят выезжать за границу.

Читайте также

Краткое содержание военной реформы: повестки — электронные, границы — закрытые. Кого это коснется? (Спойлер: всех) А если все-таки не ходить в военкомат? (Спойлер: все сложно) 13 карточек