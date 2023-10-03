Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму в соцсетях

Жителя Камчатки — бывшего гражданина Украины — лишили российского гражданства «за призывы к насильственным действиям» в соцсетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Речь идет об уже осужденном за оправдание и пропаганду терроризма, которого суд отправил в колонию на четыре года. Как заявили в пресс-службе УФСБ, с июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к «расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти».

Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации.

Имя и другие подробности дела ФСБ раскрывать не стала.

«Дождь» сообщает, что ранее гражданства РФ лишили еще одного жителя Камчатки, получившего его в 2009 году и осужденного по статье об оправдании терроризма. По версии следствия, он «смонтировал и разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролики, одобряющие действия боевиков на территории Чеченской Республики, в том числе жестокие убийства российских военнослужащих».

В российском законодательстве есть несколько оснований для лишения гражданства РФ (формально речь идет об отмене решения о приеме в гражданство, так как лишать гражданства запрещает Конституция РФ). В том числе без гражданства РФ могут оставлять осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям. Весной 2023 года в список преступлений, за которые могут лишить гражданства, вошли «дискредитация Вооруженных сил» и «действия, создающие угрозу нацбезопасности России».