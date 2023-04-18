Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за «угрожающие национальной безопасности действия»

Нижняя палата российского парламента приняла поправку, позволяющую отбирать приобретенное гражданство РФ за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ», сообщает «Интерфакс». Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее на заседании комитета Госдумы по законодательству и госстроительству говорил, что в современных «условиях поправка просто необходима».

Поправка предусматривает, что решение о прекращении приобретенного, то есть полученного не по праву рождения, гражданства РФ за «действия против национальной безопасности» будет принимать федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы.

Смежная поправка, одобренная Госдумой, предполагает, что лишенные гражданства на таком основании могут вновь попросить о приеме в гражданство РФ не ранее, чем через три года.

Соответствующие поправки приняты в рамках второго чтения законопроекта о гражданстве.

В Конституции РФ закреплено, что родившегося в России нельзя лишь гражданства. Однако законы РФ разрешают отбирать гражданство у тех, кто получил его не по праву рождения. Так, в 2017 году был принят закон о лишении приобретенного гражданства РФ осужденных за терроризм и экстремизм. Также предусмотрено лишение гражданства РФ, если оно было получено незаконным путем.

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