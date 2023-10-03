«Сохранять спокойствие и не паниковать». МЧС России объявило о проверке 4 октября систем оповещения населения

По всей России 4 октября проведут проверку работы систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, объявило МЧС России. Сигнал «Внимание всем!» и сообщение о проверке появятся в эфире телеканалов и радиостанций.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — говорится на сайте МЧС РФ.

Подобные проверки, заявили в министерстве, нужны, чтобы «быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Проверки систем оповещения проводятся в России не реже, чем раз в год.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в теле- и радиопрограмма в разных регионах России неоднократно появлялись сообщения о воздушной тревоге и «угрозе ракетной опасности». В МЧС заявляли, что хакеры взломали серверы радиостанций и телеканалов.