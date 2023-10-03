ООН: в Нагорном Карабахе остались от 50 до 1000 армян

В Нагорном Карабахе после военной операции Азербайджана и массового исхода населения непризнанной республики остались от 50 до 1000 этнических армян. Об этом говорится в отчете миссии ООН, посетившей регион 1 октября. Как писали СМИ, миссия, которую возглавила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, прибыла в Карабах впервые за 30 лет.

Сотрудники ООН ездили из Агдама в Ханкенди (Степанакерт). «В тех частях города, которые посетили участники миссии, они не обнаружили ущерба гражданской общественной инфраструктуре, в том числе больницам, школам и жилым домам, а также культурным и религиозным объектам», — сообщается в отчете.

При этом миссия отметила, что была поражена тем, «как стремительно местное население покинуло свои дома, и тем, какие страдания оно, должно быть, испытало». Сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня сотрудники ООН не получали.

19 сентября власти Азербайджана объявили «антитеррористические мероприятия по восстановлению конституционного строя» в Нагорном Карабахе и стали обстреливать территории самопровозглашенной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, а 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

3 октября пресс-секретарь Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что в Армению из Нагорного Карабаха въехали 100 625 этнических армян. До начала конфликта численность населения республики оценивалась в 120 тысяч человек.

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