На открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 100 рублей

Американская валюта на открытии торгов на Московской бирже преодолела отметку в 100 рублей, впервые с 14 августа. Биржевой курс евро к рублю также вырос, вплотную приблизившись к 105 рублям.

По ходу торгов рубль частично отыграл потери, курс доллара отступил от отметки в 100 рублей. По состоянию на 09:30 мск, доллар торговался по 99,35 рубля (на 41 копейку меньше уровня закрытия предыдущих торгов). Евро стоил 104,3 рубля (-91 копейка).

РБК со ссылкой на аналитиков Промсвязьбанка называет среди основных факторов ослабления российской валюты устойчивость внутреннего потребления, которая подталкивает к росту цены на импортные товары при более дорогом параллельном импорте. Кроме того, считают аналитики, на курсе рубля сказывается ограниченное предложение валюты со стороны российских экспортеров. Принятые ЦБ России меры для поддержания национальной валюты в виде повышения ключевой ставки, по мнению собеседников издания, себя исчерпали.

Что происходит с рублем

У обвала рубля есть еще два неочевидных последствия. Это ослабляет экономики соседних стран, а еще может лишить Россию мигрантов, которые ей жизненно необходимы

Что происходит с рублем

У обвала рубля есть еще два неочевидных последствия. Это ослабляет экономики соседних стран, а еще может лишить Россию мигрантов, которые ей жизненно необходимы