Ксения Юдаева покинет совет директоров Центробанка

Бывшая первая заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева покинет совет директоров регулятора. Как пишет «Интерфакс», полномочия Юдаевой на этом посту истекают 10 октября 2023 года.

Членов совета директоров ЦБ назначает Госдума на пять лет по списку, предложенному главой банка и согласованному с президентом РФ. 9 октября комитет Госдумы по финрынку предварительно рассмотрит список из семи кандидатов в совет директоров Банка России, а утверждать их будут на пленарном заседании 12 октября.

Кандидатуры Юдаевой в новом списке нет. «Юдаеву мы утверждать не будем», — заявил «Интерфаксу» председатель комитета Анатолий Аксаков.

В нынешнем году в совет директоров ЦБ предложены три новых кандидата: это директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления Лариса Павлова. Также предлагается продлить полномочия действующих членов совета директоров Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Михаила Мамуты и Алексея Симановского.

Ксения Юдаева покинула пост первого заместителя председателя Банка России с 1 августа 2023 года и перешла на должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Уход Юдаевой из совета директоров означает, что она формально больше не будет участвовать в принятии решений по ключевой ставке и не будет иметь отношения к формированию монетарной политики ЦБ.

Ксения Юдаева занимала должность первого заместителя председателя ЦБ РФ с сентября 2013 года. Она пришла в ЦБ через несколько месяцев после того, как Банк России возглавила Эльвира Набиуллина. Forbes напоминает, что в ЦБ Юдаева курировала экономическое моделирование, анализ рисков финансовой стабильности, установление курсов иностранных валют, формирование денежно-кредитной и финансовой статистики, в том числе состояние внешнего долга.

Профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин, который давно знаком с Юдаевой, в июне 2022 года рассказывал «Медузе», что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он предлагал ей уволиться из ЦБ. Юдаева, по словам Сонина, не согласилась, и пояснила, что, если они с Набиуллиной покинут ЦБ, туда назначат , что может привести к катастрофе в экономике. Сама Юдаева высказывание Сонина не комментировала.

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