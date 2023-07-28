Ксения Юдаева покинет пост первого зампреда ЦБ

Ксения Юдаева уйдет с поста первого заместителя председателя Банка России. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Юдаева перейдет на должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», — говорится в сообщении ЦБ.

Юдаева останется членом совета директоров и Комитета финансовой стабильности Банка России.

Ксения Юдаева занимала должность первого заместителя председателя ЦБ РФ с сентября 2013 года. Это произошло через несколько месяцев после того, как Банк России возглавила Набиуллина. Forbes напоминает, что в ЦБ Юдаева курировала экономическое моделирование, анализ рисков финансовой стабильности, установление курсов иностранных валют, формирование денежно-кредитной и финансовой статистики, в том числе состояние внешнего долга.

Профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин, который давно знаком с Юдаевой, в июне 2022 года рассказывал «Медузе», что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он предлагал ей уволиться из ЦБ. Юдаева, по словам Сонина, не согласилась, и пояснила, что, если они с Набиуллиной покинут ЦБ, туда назначат , что может привести к катастрофе в экономике. Сама Юдаева высказывание Сонина не комментировала.

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