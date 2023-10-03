ФСБ предложила обязать интернет-сервисы хранить геолокацию и средства платежей пользователей (чтобы иметь к ним доступ)
Федеральная служба безопасности РФ предложила расширить список данных, которые организаторы распространения информации (ОРИ) обязаны хранить и предоставлять по запросу правоохранительным органам.
В проекте постановления, опубликованом на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается добавить в перечень данные о геолокации пользователей и средствах платежа.
«Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению и предоставлению органам федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ», — говорится в документе.
В июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ФСБ с 1 сентября получила круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных служб заказов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации.