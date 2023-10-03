ФСБ предложила обязать интернет-сервисы хранить геолокацию и средства платежей пользователей (чтобы иметь к ним доступ)

Федеральная служба безопасности РФ предложила расширить список данных, которые организаторы распространения информации ( ) обязаны хранить и предоставлять по запросу правоохранительным органам.

В проекте постановления, опубликованом на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается добавить в перечень данные о геолокации пользователей и средствах платежа.

«Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению и предоставлению органам федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ», — говорится в документе.

В июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ФСБ с 1 сентября получила круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных служб заказов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации.

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