Российский Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний на рынке РФ. За год после начала войны список обновился почти наполовину

За год полномасштабного вторжения войск РФ в Украину список 50 крупнейших компаний на российском рынке, который составляет Forbes, обновился почти наполовину. По итогам 2022 года, подсчитало издание, рейтинг покинули 22 компании — они или полностью ушли с российского рынка, или значительно сократили свое присутствие на нем.

Так, из России ушел лидер рейтинга 2021 года автоконцерн Volkswagen Group. Первое место в новом списке заняла французская розничная сеть товаров для дома «Леруа Мерлен», которая до начала войны была на втором месте. Однако, отмечает издание, в рейтинге 2023 года ее уже не будет — Leroy Merlin планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту.

В новый список также не попали такие крупные компании, как Renault (третья строчка рейтинга 2021 года), Apple (5 место), Toyota Motor (7 место), Samsung Electronics (9 место).

Изменилась и география рейтинга, пишет Forbes, но не так сильно, как могло показаться год назад. Китайские компании увеличили свое присутствие в списке, но компании из стран Запада по-прежнему составляют большинство.

Впервые в рейтинге появились компании из Таиланда (CP Foods — инвестирует в сельское хозяйство), Казахстана (Polymetal International) и Беларуси («Торговый дом БелАЗ» и холдинг Santa, занимающий продуктами питания).

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