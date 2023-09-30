Владимир Путин выступил с обращением в связи с годовщиной аннексии украинских регионов. Концерт на Красной площади по этому поводу он пропустил

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с годовщиной аннексии четырех украинских регионов.

В свое обращении Путин, в частности, назвал аннексию украинских регионов «поистине историческим и судьбоносным событием». По его словам, год назад «миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», и подтвердили свое решение на минувших «выборах».

Президент также заявил, что «референдумы» в Запорожской и Херсонской областях, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли «в полном соответствии с международными нормами», а жители этих регионов приняли «долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение» о вхождении в состав России.

Путин добавил, что «свободный и однозначный выбор» жителей регионов «народ России поддержал всем сердцем», заявив, что россияне, «защищающие соотечественников на Донбассе и в Новороссии» также защищают Россию, ее суверенитет и духовные ценности.

Помимо этого, президент отметил, что сейчас Россия и аннексированные регионы «вместе созидают общее будущее, восстанавливают и строют школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы». В конце Путин обратился к жителям аннексированных территорий: «Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы».

29 сентября на Красной площади состоялся уже четвертый с начала полномасштабного вторжения в Украину провоенный митинг-концерт — и первый, на котором не выступил Путин. Первоначально организаторы анонсировали выступление президента, однако за несколько часов до начала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что посещать концерт Путин не планирует. Кроме того, федеральные телеканалы в своих вечерних выпусках новостей также полностью проигнорировали мероприятие, а в интернете не велась трансляция концерта.

Подробнее о концерте

На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера

Подробнее о концерте

На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера