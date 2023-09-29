Виктор Орбан заявил, что у Венгрии нет «непреодолимого желания» голосовать за вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег власти Украины от «амбициозных планов» вступить в Евросоюз в течение двух лет. Об этом, как пишет Associated Press, Орбан заявил, выступая на государственном радио.

Орбан сомневается, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся скоро. Он отметил, что за принятие новой страны в блок должны единогласно высказаться все 27 членов ЕС. В Венгрии это решение должен утвердить парламент страны.

«Когда я нахожусь в зале заседаний, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Поэтому я бы поостерегся с такими амбициозными планами», — сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что Евросоюзу «придется ответить на очень длинные и трудные вопросы, пока мы не дойдем до того момента, когда сможем решить, стоит ли вообще начинать переговоры».

Когда осенью в Брюсселе мы будем обсуждать будущее Украины, нам не удастся избежать вопроса о том, можем ли мы всерьез думать о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии территориальной войны? Мы не знаем размер территории этой страны, поскольку она все еще находится в состоянии войны, и мы не знаем, каково ее население, поскольку оно бежит. <…> Принять страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно.

Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. Европейская комиссия готовится в октябре рекомендовать членам Евросоюза начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС. Страны — участницы Евросоюза, как ожидается, рассмотрят рекомендации Еврокомиссии на саммите в декабре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее на этой неделе заявил, что правительство страны «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу» до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права венгерского меньшинства на западе Украины.

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