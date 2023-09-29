Российское ТВ проигнорировало концерт на Красной площади, посвященный годовщине аннексии украинских территорий
Российские телеканалы в выпусках новостей полностью проигнорировали концерт на Красной площади, посвященный годовщине аннексии украинских территорий. Внимание на это обратило «Агентство».
В вечерних выпусках новостей Первого канала, «России 1» и НТВ не было никаких упоминаний о шоу. Вместо этого там рассказывали о мероприятиях с участием президента Владимира Путина, а также о встрече министров обороны стран СНГ в Туле, выборах в Словакии.
Трансляции концерта также не было в интернете.
«Агентство» обращает внимание, что «такое освещение плохо вяжется с тщательной подготовкой мероприятия».
Перед концертом независимые СМИ обратили внимание на его лозунг «Одна страна, одна семья, одна Россия». Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера («Один народ, один рейх, один фюрер»), писала «Медуза». Обвинения в использовании нацистских лозунгов могут быть чувствительны для российской пропаганды в том числе числе потому, что она объяснила вторжение в Украину именно через необходимость борьбы с якобы возродившимся фашизмом.
Первоначально организаторы концерта анонсировали выступление на нем Владимира Путина. После вторжения РФ в Украину он неизменно появлялся на всех подобных мероприятиях. Однако за несколько часов до концерта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «в планах у президента этого нет».