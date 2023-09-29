Российское ТВ проигнорировало концерт на Красной площади, посвященный годовщине аннексии украинских территорий

Российские телеканалы в выпусках новостей полностью проигнорировали концерт на Красной площади, посвященный годовщине аннексии украинских территорий. Внимание на это обратило «Агентство».

В вечерних выпусках новостей Первого канала, «России 1» и НТВ не было никаких упоминаний о шоу. Вместо этого там рассказывали о мероприятиях с участием президента Владимира Путина, а также о встрече министров обороны стран СНГ в Туле, выборах в Словакии.

Трансляции концерта также не было в интернете.

«Агентство» обращает внимание, что «такое освещение плохо вяжется с тщательной подготовкой мероприятия».

Первоначально организаторы концерта анонсировали выступление на нем Владимира Путина. После вторжения РФ в Украину он неизменно появлялся на всех подобных мероприятиях. Однако за несколько часов до концерта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «в планах у президента этого нет».

Читайте также

На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера

Читайте также

На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера