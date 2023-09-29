Курская область подверглась массированной атаке дронов. Обесточены пять населенных пунктов

В ночь на 29 сентября Курскую область массово атаковали беспилотники, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По данным Минобороны РФ, ночью дежурные средства ПВО сбили над областью десять летательных аппаратов самолетного типа. Еще один дрон уничтожили в Калужской области. Военное ведомство возложило ответственность за попытку теракта на «киевский режим».

Один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района, рассказал Старовойт. В результате загорелся один из трансформаторов. В области остались без электроснабжения пять населенных пунктов и больница.

Обновлено. Источник в СБУ предоставил журналистам «Украинской правды» видео атаки на электрическую подстанцию в Курской области. По утверждению собеседника, к ней были подключены важные военные объекты.

26 сентября Роман Старовойт сообщал об атаке дрона на подстанцию в селе Снагость Курской области, в результате которой без света остались семь населенных пунктов. В Службе безопасности Украины заявляли о своей причастности к атаке. «Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — говорил источник в украинской спецслужбе.