В СБУ пообещали «жестко отвечать» на обстрелы энергетических объектов Украины

Атака дрона на электроподстанцию в селе Снагость Курской области была осуществлена Службой безопасности Украины. Об этом изданиям «РБК-Украина» и «Украинская правда» заявили источники в украинской спецслужбе.

Утром 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что из-за атаки на подстанцию в Снагосте остались без света семь населенных пунктов.

По словам собеседника украинских журналистов в спецслужбе, эта атака свидетельствует о том, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

«Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — заявил источник.

С октября 2022 года Минобороны РФ провело серию ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины, пытаясь вывести из строя энергетическую систему страны перед зимним периодом. Власти Украины сообщали, что на территории страны были разрушены более трети электростанций. Командование Воздушных сил ВСУ не исключило, что зимой 2023-2024 годов российская армия вновь прибегнет к атакам на украинскую энергосистему. В сентябре 2023-го Минобороны РФ уже наносило удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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