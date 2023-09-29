Из Нагорного Карабаха в Армению уехали почти 100 тысяч человек

В Армению из Нагорного Карабаха после поражения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в войне с Азербайджаном приехали 97 735 человек, сообщает News.am со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Назели Багдасарян.

Численность армянского населения Нагорного Карабаха в последние годы оценивалась в 120 тысяч человек. Советник президента НКР Давид Бабаян говорил, что в ближайшее время все они уедут из региона, поскольку опасаются преследований со стороны азербайджанских властей.

Армяне бегут из Нагорного Карабаха Meduza

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Ранее о том, что из Нагорного Карабаха уедут все армяне говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом происходящее он назвал «актом этнической чистки», проводимой азербайджанскими властями. В свою очередь МИД Азербайджана в ответ официально заявил, что Баку не имеет никакого отношения к решению армян покинуть регион.

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