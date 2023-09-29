Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в ООН

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, обвинив Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Армения требует от Азербайджана дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, а также обеспечить доступ сотрудников ООН и Красного Креста к армянскому населению региона, восстановить его коммунальную систему и признать действительными акты гражданского состояния упраздненной НКР.

Также Армения требует вывести азербайджанских военных с гражданских объектов Нагорного Карабаха и запретить сносить армянские памятники в регионе.

В соответствии с иском предполагается, что Азербайджан должен будет отчитаться в ООН о мерах по исполнению требований в течение месяца после подачи, а потом делать это каждые три месяца до вынесения итогового решения.

Азербайджан в результате «антитеррористических мероприятий» 19-20 сентября полностью вернул себе под контроль территорию Нагорного Карабаха. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая существовала с начала 1990-х годов, объявили о ее роспуске.

Менее чем за две недели Нагорный Карабах покинули 100 из 120 тысяч проживающих там этнических армян.

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