Путин «за кадром» встречи с Кадыровым одобрил строительство мечети в Южном Бутово. На улице, названной в честь отца главы Чечни
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поддержал идею строительства мечети в Южном Бутово. Об этом Кадыров написал в телеграме.
Кадыров отметил, что это один из вопросов, оставшихся «за кадром встречи». Его не показывали в трансляции «России 24»; также он не попал в официальную стенограмму на сайте Кремля.
«Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше», — сказал Кадыров.
Мечеть будет построена на улице имени Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова и его предшественника на посту главы Чечни.
Глава Чечни не уточнил, каких размеров будет мечеть и какое время предполагается потратить на ее постройку.
Кадыров и Путин встретились 28 сентября, заранее эта встреча не анонсировалась. В официальном видео со встречи они обсуждали действия чеченских военнослужащих в Украине, а также экономическую ситуацию в Чечне.
Кадыров несколько дней назад опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Никакой реакции от правоохранительных органов на этот ролик не последовало.