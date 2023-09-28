FT: создатель ChatGPT ведет переговоры с Джони Айвом о создании «айфона в сфере искусственного интеллекта»

Глава компании Сэм Альтман поручил LoveFrom — дизайнерской студией, которую основал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, — разработать первое потребительское устройство от создателя ChatGPT. Об этом сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на источники.

Альтман и Айв обсуждали в студии дизайнера в Сан-Франциско то, как будет выглядеть новое устройство, основанное на технологии OpenAI. Они хотят создать более интуитивно понятный пользовательский интерфейс для работы с искусственным интеллектом, говорят источники. По их словам, разработка должна быть сравнима с инновациями iPhone в области сенсорных экранов, которые раскрыли потенциал мобильного интернета для массового рынка.

Собеседники издания утверждают, что в переговорах также участвовал основатель японского конгломерата SoftBank Масаёши Сон. Он предлагал отвести центральную роль разработчику чипов Arm, которым владеет SoftBank. Также Сон обещал финансовую поддержку.

По данным FT, Сэм Альтман, Джони Айв и Масаёши Сон обсуждали создание совместной компании, которая «использует таланты и технологии трех групп», а SoftBank инвестирует в это более одного миллиарда долларов. Источники назвали переговоры серьезными, но отметили, что официально об этом могут объявить через несколько месяцев, а на выход любого продукта на рынок, скорее всего, уйдут годы.

Представители OpenAI, SoftBank и LoveFrom отказались от комментариев.

Первым о том, что создатель ChatGPT ведет переговоры с Джони Айвом, 26 сентября сообщило издание The Information.

Джони Айв работал в Apple c 1992 года. Под его руководством среди прочего разработали дизайн iPod, iPhone, Macbook и Apple Watch. Голосом Айва озвучено большинство роликов с анонсами новых продуктов Apple. Айв ушел из Apple в 2019 году, после чего создал дизайнерскую студию LoveFrom.

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