Cubanet: cотрудник института РАН занимался вербовкой граждан Кубы на войну в Украине

Восемь граждан Кубы, завербованных для участия в войне в Украине на стороне России, рассказали изданию Cubanet, что обсуждали вопросы трудоустройства в России с Владимиром Шкуновым. Внимание на публикацию обратили «Важные истории».

Владимир Шкунов — ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН и член Экспертного совета при правительстве РФ. С 2021 года он руководит своей группой в фейсбуке «Россия для кубинцев».

С апреля 2019 года Шкунов работает главным представителем Ульяновского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, связанного с кубинским Институтом дружбы с народами (ИДНН) и с посольством Кубы в Москве. Шкунов поддерживает регулярные контакты с кубинским посольством, о чем рассказывает в соцсетях.

Владимир Шкунов отказался разговаривать с «Важными историями».

Власти Кубы заявили в сентябре, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. По делу задержали 17 жителей Кубы: трое из них участвовали в вербовке, а 14 человек добровольно вступили в ряды наемников в обмен на российские паспорта.

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