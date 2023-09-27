Власти РФ рассчитывают получить более 100 миллиардов рублей в виде «добровольных комиссий» от продающих активы иностранных компаний

Правительство РФ ожидает, что в 2023 году бюджет получит 114,5 миллиардов рублей в виде «безвозмездных поступлений» от иностранных компаний, из , продающих российские активы. Об этом, пишет РБК, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Речь идет о так называемой , которую представителям «недружественных стран» предлагают выплатить при продаже российских активов. Платеж не является обязательным, но, как отмечает РБК, без него специальная правительственная комиссия вряд ли даст разрешение на сделку.

По состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет уже составила 73,3 миллиарда рублей.

В 2024 году правительство ожидает, что поступления от «добровольных комиссий» резко сократятся — до 2,1 миллиарда рублей, а в следующие два года их вообще не будет.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие крупнейшие иностранные компании заявили о приостановке инвестиций в российский бизнес или о полном уходе из страны.

Продать российские активы иностранные компании из «недружественных стран» могут только с разрешения специальной правительственной комиссии. Для сделки есть ряд условий. В частности, активы можно продавать только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

Дефицит бюджета РФ вырос в 2023 году на фоне роста трат на войну. Среди мер, которые власти принимают, чтобы пополнить бюджет, налог на сверхприбыль с крупного, который, как предполагается, принесет около 300 миллиардов рублей.

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