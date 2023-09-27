The Guardian: в иранских дронах, которыми российские военные атаковали украинские города, нашли европейские комплектующие

В иранских дронах-камикадзе, используемых российскими войсками в Украине, обнаружили европейские комплектующие, сообщает The Guardian со ссылкой на секретный документ, который Киев передал странам G7 в августе.

В документе, среди прочего, говорится, что за предыдущие три месяца украинские города больше 600 раз подвергались атакам беспилотников, содержащим европейские комплектующие. Так, в БПЛА «Шахед-131» было обнаружено 52 компонента западного производства. В «Шахед-136» таких деталей было 57.

По данным украинских властей, найденые в БПЛА комплектующие производили пять европейских компаний: немецкие Ti Automotive Gmbh и International Rectifier, швейцарские STMicroelectronics и U-blox, а также голландская NXP Semiconductor.

Издание отмечает, что в документе не содержится предложений, касающихся того, как европейские компании могли бы избежать использования своей продукции в военных целях. «Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются», — говорится в документе.

Авторы отчета уточнили, что продукция европейских компаний попадает в Иран через третьи страны, такие как Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам и Коста-Рика. В самих компаниях использование своей продукции в военных целях осудили, подчеркнув, что принимают все необходимые меры для того, чтобы этого не происходило.

Поскольку помешать производству иранских БПЛА экспортными ограничениями не получается, власти Украины предложили своим западным союзникам решить этот вопрос с помощью «ракетных ударов по заводам, производящим дроны, в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в России». В документе подчеркивается, что предложенные меры могут предпринять ВСУ, но при условии, что союзники предоставят Украине «необходимые средства поражения».

О производстве иранских дронов в РФ

The Washington Post: к лету 2025 года Россия планирует произвести более шести тысяч дронов-камикадзе На заводе в Татарстане пытаются усовершенствовать иранские «Шахеды»

О производстве иранских дронов в РФ

The Washington Post: к лету 2025 года Россия планирует произвести более шести тысяч дронов-камикадзе На заводе в Татарстане пытаются усовершенствовать иранские «Шахеды»