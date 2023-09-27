Суд в Нью-Йорке постановил, что бывший президент США Дональд Трамп много лет завышал стоимость своих активов
Суд в Нью-Йорк постановил, что бывший президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет завышал стоимость своих активов, чтобы получать более выгодные условия от банков и страховых компаний, сообщает The New York Times.
Таким образом суд решил, что бывший президент может быть привлечен к ответственности за мошенничество, в котором его обвинила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Судебное разбирательство по делу Трампа начнется в октябре.
Расследование в отношении деятельности Трампа Джеймс начала в 2019 году, а подала иск — в 2022-м. По данным прокуратуры, бывший президент ежегодно завышал размер своего состояния на сумму не менее 2,2 миллиарда долларов, завышая стоимость принадлежащей ему недвижимости.
В своем иске Джеймс требует запретить Трампу и его сыновьям Дональду и Эрику занимать руководящие должности в Trump Organization, а также обязать бывшего президента возместить ущерб на сумму около 250 миллионов долларов.
В свою очередь Трамп назвал дело политически мотивированным и, скорее всего, обжалует решение, пишет Bloomberg.