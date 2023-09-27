«Агентство»: немецко-японская компания DMG MORI продолжила собирать станки для российских оборонных заводов, несмотря на заявление об уходе из РФ 

Немецко-японская компания — один из крупнейших в мире производителей станков — после начала полномасштабной войны объявила, что уйдет из России, но, как выяснило «Агентство», сохранила бизнес вопреки санкциям и продолжает помогать российскому военно-промышленному комплексу.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину компания объявила, что уходит из РФ и останавливает работу станкостроительного завода в Ульяновске. Но, как утверждает «Агентство», оба российских юрлица DMG MORI — ООО «ДМГ МОРИ РУС» и ООО «Ульяновский станкостроительный завод» — продолжают деятельность в России, не сменив собственников. Обеими компаниями руководит Андрей Соколов — сотрудник головной компании DMG MORI в Германии.

«Источник „Агентства“, близкий к российскому руководству компании, подтверждает, что после начала войны она продолжила работать и приступила к сборке как минимум 200 станков — комплектующие для них были на заводе на момент заявления об остановке работы», — пишет издание. По данным журналистов, после марта 2022 года российские юрлица стали получать комплектующие и станки через Азию.

«Агентство» выяснило, что DMG MORI продает свои станки в России через посредников, среди которых два сертифицированных партнера компании — ООО «Сервис Про» и ООО «Сервис Плюс», связанные с Соколовым и его женой Натальей. Еще одна фирма, занимающаяся продажей станков, — ООО «Дм Технолоджис» — создана бывшим директором по продажам «ДМГ МОРИ Рус» Рустамом Аляутдиновым.

Журналисты изучили финансовую отчетность всех трех компаний и обнаружили, что, например, в июне 2022 года «Сервис Про» заключила договор на поставку оборудования и пусконаладочные работы с компанией АО «Финвал Энерго» на 962 миллиона рублей. Клиенты АО «Финвал Энерго» — военно-промышленные заводы, входящие в «Ростех». Кроме того, в 2022 году «Сервис Про» занималась ремонтом станков, которые уже были установлены на военных заводах России.

В 2022 году Наталья и Андрей Соколовы получили израильское гражданство, сменили фамилию на Голдман и переехали в Берлин. В феврале 2023 года Наталья Голдман в интервью немецкой газете Tagesspiegel рассказала, что они с мужем придерживались оппозиционных взглядов, а война для них стала шоком. При этом, отмечает «Агентство», Соколов-Голдман продолжает руководить «Ульяновским станкостроительным заводом» и «ДМГ МОРИ РУС».

В разговоре с изданием Соколов подтвердил, что уехал в Германию и работает в немецкой компании DMG MORI. На остальные вопросы он отвечать отказался, сославшись на корпоративные правила.

В самой компании не ответили на вопросы «Агентства». В мае DMG MORI сообщила Financial Times о хищении своих станков, давая понять, что не имеют отношения к продолжению производства в России. 20 сентября власти Украины внесли DMG MORI в список «международных спонсоров войны».

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