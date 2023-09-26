Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку. Несколькими днями ранее он пригласил на заседание парламента ветерана СС

Спикер Канады Энтони Рота объявил о своей отставке на фоне скандала, вызванного приглашением ветерана СС на заседание парламента, сообщает Reuters.

Выступая в парламенте, Рота еще раз извинился за свою ошибку, а также отметил, что «публичное признание», которое он обеспечил бывшему нацисту, причинило боль многим людям.

CTV News уточняет, что решение спикера уйти в отставку было встречено аплодисментами.

Во время визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября Энтони Рота пригласил на заседание 98-летнего Ярослава Гуньку. Его представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских». Гуньку приветствовали аплодисментами.

Позже выяснилось, что Гунька служил в нацистском подразделении, причастном к массовым убийствам и геноциду евреев — 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия . 25 сентября Рота заявил, что сожалеет о случившемся и принес извинения.

Читайте также

В парламент Канады во время визита Зеленского пригласили украинского ветерана Второй мировой войны. Оказалось, он служил в СС Еврейские организации, Польша и Россия возмутились «чествованием нациста»

Читайте также

В парламент Канады во время визита Зеленского пригласили украинского ветерана Второй мировой войны. Оказалось, он служил в СС Еврейские организации, Польша и Россия возмутились «чествованием нациста»