Песков на брифинге заявил журналистам, что не хочет отвечать на вопросы о видео с сыном Кадырова. Эти вопросы ему даже не успели задать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не будет комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова избивает задержанного, сообщает «Интерфакс».
«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал Песков во время ежедневного общения с журналистам, не дожидаясь соответствующего вопроса.
Когда у Пескова спросили, почему он отказывается от комментариев, он ответил: «Не хочу».
Телеграм-канал «Вы слушали Маяк» делает вывод, что в Кремле о как минимум знают о произошедшем.
В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (по версии следствия, он выполнял задание украинских спецслужб), и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова — 15-летний Адам.
25 сентября глава Чечни опубликовал в телеграме видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.