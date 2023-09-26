Песков на брифинге заявил журналистам, что не хочет отвечать на вопросы о видео с сыном Кадырова. Эти вопросы ему даже не успели задать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не будет комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова избивает задержанного, сообщает «Интерфакс».

«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал Песков во время ежедневного общения с журналистам, не дожидаясь соответствующего вопроса.

Когда у Пескова спросили, почему он отказывается от комментариев, он ответил: «Не хочу».

Телеграм-канал «Вы слушали Маяк» делает вывод, что в Кремле о как минимум знают о произошедшем.

В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (по версии следствия, он выполнял задание украинских спецслужб), и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова — 15-летний Адам.

25 сентября глава Чечни опубликовал в телеграме видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

Как отреагировали на это в России

Сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана. Что ответили омбудсмен Москалькова и глава СПЧ Фадеев? Что избитого покарает закон

Как отреагировали на это в России

Сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана. Что ответили омбудсмен Москалькова и глава СПЧ Фадеев? Что избитого покарает закон