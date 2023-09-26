Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова прокомментировала избиение сыном главы Чечни 15-летним Адамом Кадыровым жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана.

«Уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными», — написала омбудсмен в телеграме.

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства», — подчеркнула Москалькова.

Установленные законом правила, добавила она, должны соблюдаться и во время содержания в СИЗО.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде по обвинению в сожжении Корана якобы по заданию украинских спецслужб. Позже ролик с сожжением Корана появился в соцсетях, по версии следствия, его распространила СБУ.

После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими».

В середине августа Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Чеченские чиновники это косвенно подтвердили.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в телеграме видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком своего сына.

Что еще известно о произошедшем

«Побил и правильно сделал» Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает задержанного по делу о сожжении Корана

Что еще известно о произошедшем

«Побил и правильно сделал» Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает задержанного по делу о сожжении Корана