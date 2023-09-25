Власти аннексированного Севастополя сообщили о ракетной атаке на город
Источник: Михаил Развожаев
Вечером 25 сентября в аннексированном Севастополе объявили воздушную тревогу.
По словам губернатора Михаила Развожаева, город подвергся ракетной атаке.
В частности, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек».
На время опасности в Севастополе приостановили работу общественного транспорта, в том числе морского. Также в это время было временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в Керченском проливе.
Спустя час воздушная тревога была снята.
Украинские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники писали о взрывах в районе Джанкоя на севере Крыма. Также сообщалось, что с крымских аэродромов была поднята в воздух почти вся российская авиация, чтобы не стать мишенью для летящих ракет.