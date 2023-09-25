В Совете Федерации решили вынести предупреждение сенатору Людмиле Нарусовой за поездку в страну НАТО

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности решил вынести предупреждение сенатору Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО без согласования.

Как сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко, Нарусова, не согласовав поездку с председателем верхней палаты парламента, 18 июля улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, вернувшись в Россию 6 августа. «Таким образом, Нарусова пропустила пленарное заседание», — подчеркнул он.

Нарусова отказалась комментировать РИА Новости решение комитета по регламенту, указав, что «фейки не комментирует».

О том, что Нарусовой будет вынесено «жесткое предупреждение» из-за поездки в страну НАТО, ранее сообщал источник ТАСС в Совете Федерации. Госагентство упоминало, что в начале августа появились сообщения о том, что Нарусова находилась в Испании. Тогда дочь сенатора Ксения Собчак опубликовала в соцсетях видео, в котором она говорит, что находится в городе Марбелья в Испании, в кадре также присутствовала Людмила Нарусова. Сенатор тогда заявила, что она в Санкт-Петербурге, а не в Испании.

В начале 2023 года в российских СМИ широко обсуждался отдых за рубежом депутата Курской областной думы Максима Васильева и депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко. На этом фоне в российском парламенте обязали депутатов уведомлять о планируемых поездках за границу, если речь не идет о командировках.

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